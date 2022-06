Lucera in fiore, un successo la prima edizione: i nomi dei vincitori

Sono stati resi noti i vincitori della prima edizione di 'Lucera in fiore'. Ad annunciarli è stata la giuria di artisti lucerini composta da Carla De Girolamo, Raffaele Battista e Gianni Pitta che oggi pomeriggio ha effettuato anche dei sopralluoghi in giro per la città, a bordo di una Mercedes Cabrio, per meglio valutare gli allestimenti realizzati da alcuni concorrenti su balconi, terrazze, davanzali e giardini che hanno partecipato al concorso inviando le foto degli addobbi attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa.

Il primo classificato è il centro diurno per demenze 'il tempio dei ricordi' di Piazza San Giacomo che riceverà solo il buono spesa del valore di mille euro messo in palio come premio. Gli organizzatori e la giuria hanno quindi deciso di assegnare ai successivi tre classificati il premio che dà diritto all’esenzione dal pagamento della Tari per l’anno 2022 così come stabilito dall’amministrazione comunale che ha co-organizzato il concorso. E quindi la seconda classificata è Cristina Di Stefano, la terza è Stefania Barone e la quarta è Adelaide Montanelli.

Durante l'incontro con i giudici nel chiostro di San Pasquale, presentato da Vito De Girolamo e alla presenza del vice sindaco Maria Barbaro, sono state assegnate anche tre menzioni speciali (senza premio): la prima alla libreria 'il sasso nello stagno' di Mariangela Maggiore, la seconda all’Istituto comprensivo Bozzini-Fasani e la terza al bar Rocher di Rosaria Anna Maldera. Tutte le operazioni sono state supervisionate dalla notaio Liana Benincaso.

Il contest era partito nel mese di febbraio con il fine di rendere più bella la città colorandola di piante e fiori e, anche dopo il 31 maggio, data in cui si sono chiuse le iscrizioni, ha dato vita a una serie di micro eventi a sfondo floreale legati ai temi della pace, dell’inclusione e del rispetto dell’ambiente, con l’appuntamento clou svoltosi l’11 maggio in piazza Duomo con la madrina Vladimir Luxuria insieme ai rappresentanti di una ventina di associazioni cittadine.

Nelle prossime settimane si terrà la cerimonia di premiazione con la consegna dei premi.