Volontariato in festa a Sant’Agata di Puglia per i 25 anni di ‘Vita’

L’associazione di volontariato e protezione civile Vita di Sant’Agata di Puglia compie un quarto di secolo. E conta oggi circa 50 soci che nel piccolo borgo dei Monti Dauni si occupano di volontariato. Hanno festeggiato l’anniversario lo scorso 22 aprile.

Lunga la lista dei ringraziamenti del presidente in carica Angelo Pio Paglialonga, che collabora con il consiglio direttivo formato dal vice presidente Giuseppe Leo, dal segretario Carmelo Fredella, dal tesoriere Giovanna Cavaliere e dal Consigliere Giovanni Vivolo: “Ringrazio per la partecipazione il sindaco di Sant'Agata di Puglia e l'amministrazione comunale, il Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Foggia, il comitato regionale Anpas Puglia, le associazioni locali, le associazioni dei paesi limitrofi, la Protezione Civile di Accadia, l’associazione di volontariato e protezione civile Deliceto, Protezione Civile di Candela, Protezione Civile I Grifoni di Ascoli Satriano e i ristoratori locali Pub Il Brigante, Ristorante La Cantina della Canonica, Pizzeria Agatone e Bar degli Amici che hanno contributo al nostro momento di festa”.

Fondata nel 1998 da un'idea del dottor Silvio Mele, medico di famiglia del paese deceduto nel 2005, per dotare la comunità di un servizio di assistenza sanitaria e di un'ambulanza, oggi l'associazione di volontariato Vita opera non solo nel settore sanitario (dispone di ambulanza di tipo A soccorso primario e secondario, dotata anche di un ventilatore polmonare di ultima generazione) ma anche in Protezione Civile, servizio antincendio, calamità naturali, e per il dissesto idrogeologico, oltre che nel settore Safety & Security.

Negli anni, l'associazione è cresciuta, è entrata a far parte di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nel 2002, è iscritta al Runts (Registro Unico Nazionale del terzo Settore) dal 2022, e si è accreditata nell'Elenco Regionale delle associazioni di Protezione Civile nel 2013.

Tanti i giovani presenti e coinvolti, cruciale il ruolo dei volontari negli anni difficili della pandemia e nei periodi di lockdown che hanno messo a dura prova soprattutto i piccoli comuni abitati da popolazioni perlopiù anziane

Si può contribuire alle attività dell'associazione di Volontariato VITA diventando socio volontario o sostenitore, attraverso il 5 x mille in dichiarazione dei redditi e mediante donazione libera su conto corrente. È online da qualche anno il sito associativo all’indirizzo www.vitasmele.org, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sull’associazione e quelle per sostenere le attività associative.