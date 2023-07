Andrea Santamaria, il ricercatore foggiano di Inscribe che svela i segreti dell'invenzione della scrittura

C’è anche Andrea Santamaria, dottore di ricerca presso l’Università di Bologna, residente a Foggia, nel team interdisciplinare di ricercatori, del progetto di ricerca dell’European Research Council di rilevanza internazionale con base all’Università di Bologna e coordinato dalla prof.ssa Silvia Ferrara.

Composto da un team fortemente interdisciplinare di ricercatori, Inscribe si propone di esaminare i fattori che hanno reso possibile l'invenzione della scrittura come creazione originale in diverse parti del mondo.

Andrea Santamaria, con il suo contributo, ha rivestito un ruolo fondamentale. Infatti, grazie alla sua competenza e dedizione, il team si avvicina sempre di più alla comprensione dei segreti di queste antiche scritture e alla loro decifrazione.

L'obiettivo è svelare i misteri della scrittura antica attraverso un nuovo approccio, combinando uno studio dei primi casi di scrittura al mondo, compresi i primi in Europa, attraverso la lente dell'archeologia, dell'antropologia, dell'evoluzione culturale, degli studi cognitivi e delle strategie di decifrazione. Innanzitutto, Inscribe considera le invenzioni originali, tutte basate su immagini, provenienti da Mesopotamia, Egitto, Mesoamerica e Cina, e altri casi dibattuti, come la scrittura Rongorongo dell'Isola di Pasqua e la scrittura della Valle dell'Indo.

Inscribe intende spiegare la loro invenzione in termini di cognizione visiva (perché i segni hanno la forma che hanno?), ambientazione archeologica (quali sono i presupposti contestuali, perché la scrittura emerge quando lo fa, e solo quattro volte nella storia?), applicazione d'uso (quali sono i suoi scopi iniziali?) e la notazione linguistica (quali sono i percorsi per registrare il suono?).

In secondo luogo, il progetto esplora le prime scritture in Europa a partire dal secondo millennio a.c. nell'Egeo, la cui fase iniziale è altamente 'iconica'. Le tre scritture egee indecifrate - geroglifico cretese, lineare A e cipro-minoico - saranno analizzate per la prima volta da una prospettiva multiforme che getterà una luce senza precedenti sulla loro creazione e sviluppo. Inscribe si propone di analizzare la relazione tra questi script e applicare una strategia di decifrazione a più fasi (e già sperimentata con successo).

In terzo luogo, il progetto va oltre gli standard tradizionali applicati ai cataloghi di iscrizioni producendo il primo corpus digitale completo di tutte e tre le scritture indecifrate dell'Egeo, con modelli interattivi 3D accompagnati da un'interfaccia multidimensionale che contrassegna iscrizioni, tipi di oggetti inscritti, provenienza, contesti archeologici e funzioni.

Andrea Santamaria è stato alunno del Liceo Classico ‘Vincenzo Lanza’ di Foggia. Per un breve periodo, ha anche collaborato con testate locali, per poi dedicarsi esclusivamente alla ricerca. Dopo la laurea triennale conseguita a Bari e la magistrale a Bologna, ha svolto il dottorato presso il progetto Inscribe ed è stato ospite per sei mesi dell’Università di Vienna. Ha per ultimo svolto attività di ricerca a Creta grazie a un finanziamento dell’Ecole française d’Athenes.