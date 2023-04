Alessia Mazzarella, la designer di Foggia ideatrice del carattere tipografico per lo ‘Shakespeare's Globe’ di Londra

E’ significativo il contributo foggiano alla creazione di un carattere su misura per la campagna di comunicazione del teatro ‘Shakespeare's Globe’ di Londra, in occasione della celebrazione del quattrocentesimo anniversario della pubblicazione del First Folio, la prima raccolta di opere di William Shakespeare.

Alessia Mazzarella, designer 37enne di Foggia e il collega Vaibhav Singh, entrambi titolari dello studio di progettazione di caratteri tipografici Typeland con sede a Londra, hanno creato una famiglia di caratteri utilizzando i pattern e le incisioni presenti nel First Folio, proprio per celebrare l'importantissima opera nella nuova campagna estiva del teatro londinese. Guidato dalla direzione artistica di un'altra italiana, Irene Omodeo Zorini, il progetto è incentrato sulla necessità di preservare il nostro patrimonio culturale, artistico e naturale.