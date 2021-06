Il regista foggiano Alessandro Scillitani inaugura lo 'ShorTS Film Festival'

Comincia giovedì 1 luglio la 22esima edizione di ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel capoluogo giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, tutte le proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso gratuito.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì 1 luglio alle 21.00 presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini a Trieste, alle ore 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston di Trieste con 'Il suono dell’Europa' del documentarista foggiano Alessandro Scillitani, che verrà proiettato gratuitamente in anteprima italiana come film d'apertura alla presenza del regista. Sarà possibile vedere il film anche in streaming gratuito sulla piattaforma di MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, disponibile a questo link. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo Rumiz attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all'interno della quale i migliori giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente intellettualmente stimolante che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità europea.

Sempre dopo l’inaugurazione, cominceranno anche le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, la storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale: subito dopo la cerimonia di inaugurazione, verranno proiettati sempre al Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili gratuitamente anche in streaming su MYmovies.

Per il programma completo, clicca qui.