Alberona, il borgo delle cento fontane che regala una vista mozzafiato sul Tavoliere delle Puglie e sul Gargano

Alberona è uno dei borghi più belli d'Italia, che ha ricevuto la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Questo piccolo e caratteristico paesino in provincia di Foggia è situato nel cuore del subappennino dauno, immerso in un panorama naturalistico di inestimabile valore. Infatti, Alberona regala una vista spettacolare sul Promontorio del Gargano e sul Tavoliere.

Il centro storico merita di essere visitato per la chiesa Matrice con il suo campanile, la chiesa di San Rocco, la torre del Gran Priore e la torre militare. Da non perdere è anche la Fontana Muta, una delle principali che animano il paese noto anche come 'Il borgo delle cento fontane'.

Inoltre, tra le attrazione del posto segnaliamo l'Antiquarium Comunale inaugurato nel 2001; si tratta di un vero e proprio museo nel quale sono custoditi oggetti e utensili risalenti all’inizio del ’900.

Per gli appassionati di natura ed escursioni vi è il canale dei Tigli da cui sgorgano spumeggianti cascatelle a strapiombo. Alberona è anche una delle mete preferite dai camperisti che arrivano in paese in occasione della festa nazionale del Plein Air che si svolge nei borgi insigniti della Bandiera Arancione.

Eventi e feste religiose

La festa patronale in onore di San Giovanni Battista anima il paese dal 29 al 30 agosto e si conclude con un concerto in piazza. Sempre tra le festività religiose segnaliamo la fiera della Madonna del Rosario, la festa di Santa Lucia del 13 dicembre con una suggestiva fiaccolata e la festa di San Biagio che si tiene il 2 febbraio con la tradizionale benedizione delle tipiche pagnottelle.

Tra gli eventi paesani da non perdere c'è l'estate alberonese caratterizzata da tante cerimonie e giornate dedicate alla cultura, allo sport e al divertimento; segnaliamo, inoltre, il premio internazionale di Poesia e Narrativa che ha luogo sempre durante il mese di agosto.

Fonti: Wikipedia, I borghi più belli d'Italia; Viaggiare in Puglia