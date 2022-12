Torna l’albero di Natale davanti alla Villa comunale

A tre giorni dall’Immacolata Concezione, quando secondo la tradizione si accendono le luminarie, arriva l’albero di Natale davanti al pronao della Villa comunale di Foggia, in piazza Cavour.

Viene dai vivai Ricciotti di Foggia, non è artificiale ed è altro più di 8 metri. È stato installato questa mattina. Niente ruota panoramica, come nel 2019, o albero effetto luminarie come nel 2020, ma almeno, dopo l’austerity nell’anno scorso, torna il simbolo del Natale nella centralissima piazza con la fontana del Sele.

Nel 2021, infatti, il Comune si era limitato a montare le serie luminose sugli alberi già presenti e la commissione straordinaria aveva bocciato l'iniziativa di un foggiano che aveva scelto di rimanere nell'anominato e che voleva donare un albero illuminato dal tricolore.

Nel centro storico e nel centro cittadino, dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio si accenderanno le luminarie installate dalla ditta Artlux e in Corso Giannone, com’è ormai consuetudine, gli 81 alberi saranno addobbati con le serie luminose.

È stato approntato, inoltre, il cartellone degli eventi natalizi che consta di 26 appuntamenti.