Gli alberi di Natale donati alla città da un imprenditore, a decorarli ci pensano gli studenti di Belli Arti

Un Babbo Natale e il Grinch che ruba i regali compaiono sul chiacchierato vaso di cemento dell’albero di Natale piantato davanti alla Villa comunale. Prima impacchettato con una carta da regalo metallizzata, poi scartato, sembrava non trovare pace. Il Comune di Foggia, alla fine, si è rivolto all’Accademia di Belle Arti. Dopo le interlocuzioni con il vice direttore Antonino Foti, gli studenti si sono messi all’opera.

L’incarico è stato affidato a Valerio Pironti, illustratore esperto in street art, coadiuvato da Simona Boccardi, graphic designer esperta in illustrazione, e Rocco Antonio Gentile, graphic designer. Una volta terminato il lavoro in piazza Cavour, nel giro di qualche giorno decoreranno anche l’altro albero piazzato davanti a Palazzo di Città, in Corso Garibaldi, di fronte all’Accademia. Il progetto prevede una stella cometa con la Natività. I giovanissimi alle prese con i blocchi di cemento della discordia si augurano che i foggiani possano essere più clementi con gli alberi donati alla città da un imprenditore che, per la verità, desiderava rimanere anonimo.

Arrivano dai vivai Ricciotti, e questo è vero, ma qualcuno li ha pagati. “Sono stato io”, ammette contattato da FoggiaToday e preso evidentemente in contropiede Michele D’Alba, presidente del gruppo Tre Fiammelle, consorziato nel Cns che recentemente si è aggiudicato nuovamente il servizio di manutenzione del verde pubblico. Si è offerto di installare i due alberi quando ha saputo dal Comune che quest’anno non erano previsti.

“Siamo partiti in ritardo, però, e non siamo riusciti a trovare un albero più grande, non c’erano gli addobbi ed è stata una cosa abbastanza ‘improvvisata’ – ammette amareggiato Michele D’Alba - Nel frattempo ci sono state un sacco di critiche, ma in realtà andava fatta quella piastra così grande, perché altrimenti non avremmo potuto ancorarlo. Abbiamo avuto delle difficoltà, non che non ci fosse la volontà di fare qualcosa di bello per la città, ma quando si parte in ritardo non si trova tutto quello che si vuole. Però, ci sono stati anche commenti favorevoli”, osserva sollevato. “Per l’anno prossimo, forse, possiamo attrezzarci meglio”. Preferiva mantenere il riserbo, non per gli attacchi disseminati sui social, ma per lasciare un alone di mistero: “Non conoscere l’autore è più bello quando si dona”.