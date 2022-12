Dall’odio all’amore, missione compiuta: gli studenti dell’Accademia 'salvano' gli alberi di Natale

Il gradimento dei foggiani rincuora gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, chiamati dal Comune di Foggia a rendere più gradevoli alla vista i vasi di cemento degli alberi di Natale posizionati davanti al pronao della Villa comunale e in corso Garibaldi.

L’operazione ha funzionato, “contro ogni previsione”, come ammette Valerio Pironti, illustratore esperto in street art che firma l’opera, realizzata insieme ai graphic designer Simona Boccardi e Rocco Antonio Gentile. Si ammorbidiscono i giudizi sui social, fanno incetta di complimenti e lo spirito del Natale è salvo, insieme ai suoi simboli donati, lo ricordiamo, da un imprenditore, Michele D'Alba, titolare della ditta che si occupa del verde pubblico in città. Missione compiuta.

Il maltempo dei giorni scorsi ha rallentato le attività e così solo domenica i giovani artisti hanno completato il lavoro in piazza Cavour. Entro domani, salvo imprevisti, la stella cometa e la Natività compariranno sulla base dell'albero davanti a Palazzo di Città.

È proprio l’autore, Valerio Pironti, a raccontare il retroscena della tiktoker foggiana che ha lasciato la sua dedica: “Ha chiesto di partecipare a questo progetto e lo ha abbellito ancor di più”. Sulla piattaforma social, Tiziana Mancini, Titty Mancy per tutti i suoi follower, ha mostrato a migliaia di persone l’albero di Natale. “Foggia ti amo, Foggia noi ti amiamo” è il messaggio che ha scritto sulla neve e che contribuito a intenerire il cuore dei suoi concittadini.