Alba e orizzonti come dipinti: i motivi dell'effetto mozzafiato nei cieli del Foggiano

Dal rosa al rosso, dal viola all’arancione, dal celeste al giallo. Questa mattina, a Foggia e in gran parte della provincia, il cielo ci ha regalato emozioni indescrivibili.

Alba e orizzonti disegnati o scolpiti, come dipinti. Nemmeno questa volta si è riusciti a rimanere insensibili di fronte ai colori che stagliati nei nostri cieli. L'alba di oggi 13 dicembre ci ha tenuti con il naso (e lo smartphone) all'insù. L’effetto è stato mozzafiato.

Tutta colpa delle nuvole, in questi giorni presenti ad alta quota, che quando sono particolarmente sottili, agiscono come una sorta di schermo di proiezione per i colori. A seconda dell’inclinazione, se la nube è abbastanza sottile può catturare più luce arancione e rossa e rifletterla fino a noi. Inoltre i venti freddi puliscono l'aria, eliminando molte delle particelle più grandi.

Perché il cielo è rosso?

La particolare luminosità dell'aurora deriva dalla rifrazione dei raggi solari da parte dell'atmosfera. I raggi solari che ci raggiungono nell'aurora provengono da un astro che è ancora al di sotto dell'orizzonte e seguono un percorso curvilineo determinato dalla diversa densità dell'atmosfera, sempre maggiore negli strati più bassi.

Il percorso risente anche della temperatura dell'aria e della frequenza della luce. Il colore dei raggi rifratti è dovuto all'interazione con il pulviscolo contenuto negli strati più profondi dell'atmosfera, il cui attraversamento dura molto più a lungo perché i raggi si propagano quasi orizzontalmente. Lo stesso fenomeno si ripete dopo il tramonto, ma i colori sono più accesi perché la presenza di pulviscolo è maggiore.