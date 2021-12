15 anni e già scrittore, il giovane talento di Luigi Lo Storto al fianco dei bambini di Oncoematologia

Sono state consegnate presso la struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica diretta dal prof.Saverio Ladogana, le copie del libro 'Titanic. Un'avventura indietro nel tempo' dell'autore foggiano Luigi Lo Storto. Il giovanissimo scrittore emergente (15 anni), ha consegnato nelle mani del prof.Saverio Ladogana e della dott.ssa De Santis, 15 copie del suo primo lavoro 'autoprodotto'. Presente, alla consegna, anche la dott.ssa Grazia Tolfa, specializzanda della scuola di Pediatra dell'Università degli Studi di Foggia e il testimonial di Ail Foggia Odv, Nicola Pistoia.

"Luigi, giovane sostenitore delle istanze di Ail Foggia Odv incarna la parte sana e talentuosa del nostro territorio. Un' opera narrativa frutto di un attento lavoro di ricerca bibliografica e di tanta passione. Ail Foggia Odv ha accolto con immensa gratitudine la richiesta di Luigi e dei suoi genitori di donare, in favore dei pazienti oncoematologici, la sua prima produzione letteraria. Il giovane autore ha espresso il desiderio di offrire la freschezza del suo racconto ai giovani pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo. Un gesto carico di empatia in un momento storico particolarmente difficile per tutti i pazienti oncoematologici dai più piccoli ai più grandi"- dichiara il presidente di Ail Foggia e consigliere nazionale, il dr Celestino Ferrandina. "Esprimo grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata da Luigi nei confronti dei bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche ricoverati presso la nostra struttura e faccio a lui i miei complimenti per il percorso intrapreso" dichiara il prof.Ladogana che ha accolto con calore e entusiasmo l'autore e i volontari di Ail Foggia.

"Luigi ha già nuovi progetti in cantiere, la passione per la storia dell'arte e la produzione di una nuova opera narrativa che attendiamo con ansia" dichiarano da Ail Foggia.