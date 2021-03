Sul Gargano si adottano ulivi: "il gesto d'amore verso la terra" su una targa di legno personalizzata

Adottare un ulivo sul Gargano si può. E' questa l'iniziativa di 'Tenuta Simone' , l'azienda situata nella piana di Macchia a pochi chilometri dalla città dei due siti Unesco a Monte Sant'Angelo.

"Adottare un Ulivo è un gesto d’amore verso la terra, nonchè un patto tra coltivatore e consumatore"

Per farlo si potrà scegliere l'ulivo da adottare e personalizzare la donazione con una targa che verrà posta sull'albero adottato. "Da quel momento riceverai aggiornamenti costanti sullo stato del tuo Ulivo. Potrai decidere di assistere, dal vivo o via social, a tutti i momenti di vita del tuo albero tra cui la potatura, la fioritura, la raccolta e la molitura"

Due i tipi di adozione: con 'Sostienimi' al costo di 20 euro il donatore riceverà un attestato di adozione con l'invito di venirlo a visitare e una targa in legno personalizzata fatta a mano che verrà appesa all'albero di ulivo.

Con Provami, al costo di 79 euro, il sostenitore riceverà l’attestato di adozione e 2 lattine da 3 litri di olio linea 'TerraMadre' e 'TerraLuna', compresi di spedizione gratuita in Italia. In più anche la targa in legno fatta a mano personalizzata.