Ondata di gelo in arrivo, appello alla popolazione di Capitanata: "Accogliete per due mesi un cane anziano del canile"

Vista l'ondata di gelo prevista per le prossime settimane, le associazioni animaliste della provincia di Foggia lanciano un appello alla popolazione affinché ospitino nel periodo di emergenza freddo (gennaio-febbraio), un cane anziano o fragile del canile della propria città o del territorio.

I canili sono pieni di cani anziani, fragili e spesso non sono idonei in queste emergenze, per questo si chiede aiuto alla popolazione.

Nel frattempo le associazioni stanno già cercando loro adozione e grazie ad una rete di volontariato, faranno in modo di non farli più rientrare in canile dopo l'emergenza. Ma ora il freddo è alle porte e serve subito una alternativa al canile.

Chiunque voglia aiutare tenendone almeno uno per i mesi di gennaio e febbraio, può rivolgersi alle associazioni della propria città. Cibo ed eventuale veterinario all'occorrenza, saranno gratis per chi aderirà all'iniziativa. "Siamo sicuri che i nostri cittadini hanno un cuore d'oro, confidiamo nell'adesione di molte famiglie" affermano i volontari.

Di seguito l'elenco delle città aderenti all'iniziativa e numeri da contattare. Nel caso la vostra città non sia in elenco vi invitiamo a contattare ugualmente l'associazione della vostra città:



Apricena 3492480937 - Foggia 3476609760 -3282478487 - Lucera 3271039778 - San Giovanni Rotondo 3297940854 - San Severo 3511735469 - Torremaggiore 3394990662 - Vico del Gargano e Rodi Garganico 3286407129 - Vieste 3471836700