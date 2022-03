Make-up e manicure alle donne malate di Alzheimer: è il dono di Loreta alle ospiti de 'Il Sorriso di Stefano'

“A volte abbiamo bisogno solo di essere un po’ coccolati per sentirci meglio… affinché la sofferenza duri un istante”. È il motto di Loreta Ricotta, onco-estetista e titolare dell’istituto ‘Il Cigno’ che, oltre ai consueti trattamenti gratuiti donati alle persone in terapia oncologica, in occasione della festa internazionale della donna, ha voluto regalare un momento di sollievo e gioia alle ospiti malate di Alzheimer del centro sociale polivalente ‘Il sorriso di Stefano’, insieme al suo staff coordinato da Rita Piserchia. L’iniziativa fa il paio con quella ideata tre anni fa presso il centro ‘Don Uva’.

“Un piccolo gesto con il quale doniamo coccole alle ospiti con un make-up personalizzato e manicure. Attraverso il profumo di trucchi e smalti proviamo a far rifiorire i ricordi delle pazienti”, ha raccontato a FoggiaToday, Loreta Ricotta.