Foggia brinda al '6' da record di 371 milioni di euro: il fortunato vincitore porta a casa oltre 4 milioni

Sono novanta le quote del Superenalotto da record, da 371.133.424,51 milioni di euro, vinte in tutto lo Stivale d'Italia. Una quota che vale 4.123.704,71 è stata vinta a Foggia presso la tabaccheria Impagnatiello di via Francesco Crispi 26.

Il sei è stato centrato con la Bacheca del Sistema di Sisal, così come era avvenuto il 30 ottobre 2010

E’ stata la invece Campania la regione regina del ‘6’ dei record - segnala l'agenzia Agimeg - centrato questa sera. Sono ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Regione.

Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

La Puglia festeggia con una vincita a Massafra, due a Bari, una a Barletta, una a Taranto e un'altra a Fragagnano. Sette in tutto con quella di Foggia. Le uniche regioni a non aver incassato nemmeno una vincita sono la Valle d’Aosta, il Molise, la Basilicata e la Sardegna.