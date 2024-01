Nicolò e Giulia non le strappano il record: resta Mariarosaria Daloiso la 'prima nata' più veloce di Foggia

Resiste ormai da 36 anni il record del primo nato dell'anno più veloce di sempre in Capitanata: appartiene a Mariarosaria Daloiso, soprano di Margherita di Savoia, nata il primo gennaio 1987, esattamente settanta secondi dopo la mezzanotte, presso la seconda divisione di ostetricia e ginecologia della Maternità di Foggia.

Secondogenita di mamma Sabina Di Corato e papà Giuseppe - rispettivamente casalinga e operaio in pensione alle Saline - Mariarosaria è una cantante lirica diplomata al Conservatorio Umberto Giordano. La madre era entrata in sala travaglio alle 23.56 del 31 dicembre 1986. Fu un parto velocissimo: il primo vagito arrivò al settantesimo secondo del nuovo anno. Da quel giorno la cantante lirica detiene il primato del primo nato dell’anno più veloce in provincia di Foggia.

Foggiana di nascita, è una cittadina della Bat, la sesta provincia pugliese istituita nel 2004, anno in cui Margherita di Savoia, dove Mariarosaria risiede, si staccò dalla Capitanata insieme a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Alla Bat, quest'anno, va la medaglia della prima nata di Puglia: è la piccola Sofia, nata a Barletta 1 minuto dopo la mezzanotte. Sarà difficile eguagliare il record.

Dal suo canto, Mariarosaria si tiene stretto il suo: nemmeno Nicolò (primo nato 2024 al 'Riuniti') e Giulia (prima nata 2024 a 'Casa Sollievo della Sofferenza') sono riusciti ad insidiare il primato di Mariarosaria.