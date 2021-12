Vincita al 10eLotto a Foggia: fortunato giocatore indovina un '9 oro' con appena 3 euro

Dieci e Lotto fortunato in Puglia: la più alta vincita è stata realizzata a Foggia, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 9 Oro da 50mila euro con una puntata da 3 euro su un'estrazione frequente. Si festeggia anche a Tricase, in provincia di Lecce, con un 9 da 20mila euro, mentre a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, è stato realizzato un 8 Oro da 15mila euro. Infine, un giocatore di Latiano, in provincia di Brindisi, ha indovinato un 3 da 9mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 18,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3,9 miliardi dall'inizio dell'anno.