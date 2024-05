Auguri a nonna Anna Geltrude, 104 anni e non sentirli: "Forse è la signora più anziana di Foggia"

Questa mattina la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, per conto dell'amministrazione comunale, ha reso omaggio a nonna Anna Geltrude per il traguardo dei 104 anni: "Forse è la signora più anziana di Foggia" evidenzia il consigliere comunale Nunzio Angiola, presente ai festeggiamenti e alla consegna della targa ricordo, "con i più cordiali auguri di salute e serenità", l'augurio della prima cittadina.

Questo il commento di Angiola: "Circondata dalle cure e dall’affetto dei suoi figli, Anna continua a trasmettere tanta gioia con i suoi canti di gioventù, continua a dare carezze e pillole di saggezza a figli e nipoti e non solo. Ho accompagnato con piacere la sindaca di Foggia Episcopo sindaca, che ringrazio, in questa visita ufficiale".

Il primato della longevità in provincia di Foggia appartiene, in questo momento, a Teresa De Bellis, nata ad Accadia il 28 settembre 1915 e residente a Roma. Nella classifica generale degli ultracentenari occupa la posizione 79. A seguire c'è Francesca Nannarone, 107 anni e 91 giorni nata a Candela ma residente in Piemonte.