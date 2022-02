Barbie sceglie il Gargano: la 'scalinata dell'amore di Vieste e la 'via del bacio' di Vico tra i luoghi più romantici

Con il solito stile social e pop che ci contraddistingue, Barbie in Town ha deciso di dedicare un lungo approfondimento alle 10 località più romantiche della Puglia, da visitare nel mese dell'amore, tra installazioni, luminarie e iniziative all'insegna dell'amore. Non solo per San Valentino, ma per tutto il mese di febbraio la Puglia offre scorci romantici per selfie e passeggiate. Si parte da Ruvo di Puglia con 'apriti cuore', si passa a Casamassima con il suo chiasso dell'amore, ma anche Vico del Gargano con il vicolo del bacio, e Vieste von la scalinata dell'amore. In tantissimi località e in tutte le province troverete borghi addobbati con cuori e luminarie, per un viaggio romantico tra i centri storici. Ma non solo, sono tanti i luoghi da visitare con la persona amata, da Lecce con il suo barocco a Mola di Bari con il suo lungomare, fino al balcone di Puglia, Minervino Murge.

A Vico del Gargano, che ha come santo patrono proprio San Valentino, si trova il famoso vicolo del bacio (o via del bacio), una strada situata nel centro storico nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Larga non più di 50 centimetri e lunga meno di 30 metri, è luogo di incontro degli innamorati che, soprattutto durante la festa patronale di San Valentino del 14 febbraio, si danno appuntamento nel vicolo. In questo modo, a causa della ristrettezza del passaggio, gli innamorati sono costretti a “sfiorarsi”. La tradizione vuole che tutti i desideri degli innamorati si realizzano mangiando le arance benedette da San Valentino oppure bevendone il succo, ritenuto una miracolosa pozione d’amore.

A Vieste la leggenda vuole che salendo la scalinata dell’amore in coppia e tenendosi per mano, sarai per sempre legato alla persona amata. La bellissima iniziativa social consta nell’avere installato un cartello che invita i turisti e gli innamorati a scattare una foto sulla scalinata, da condividere in rete taggando il Comune di Vieste e @vieste_in_love. La scalinata dell’amore è stata realizzata in occasione della 1°Vieste in Love, dipingendo una dalle scale che collegano la porta alta della città vecchia con il corso Fazzini, proprio vicino al municipio del Comune di Vieste. Sui gradini di questa singolare scala è riportato il testo della Canzone “La Leggenda di Pizzomunno e Cristalda” , di Max Gazzè, presentata al Festival di Sanremo 2018.

