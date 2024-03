Adotta il cane che aveva investito a Foggia: la storia a lieto fine di Gianrocco e Benny

Ha scatenato una pioggia di apprezzamenti sui social la decisione di Gianrocco di adottare Benny, il cagnolino che egli stesso, accidentalmente, aveva investito e soccorso su una delle strade di Foggia. Non era riuscito ad evitarlo.

Dal momento del ferimento al 29 marzo, non c'è stato giorno in cui Gianrocco non si è recato presso l'Enpa di San Severo per incontrarlo.

Da allora, evidentemente, tra i due è nata una forte amicizia che ha spinto l'uomo ad adottarlo. Ieri, 30 marzo, sono andati a casa insieme: "Una bella storia" si legge sul profilo facebook dell'associazione.

Due settimane fa aveva suscitato tenerezza l'adozione, sempre presso la sezione locale dell'ente di protezione animale, l'adozione da parte di Grazia di Bebe, un cane di circa due anni investito alla periferia di Foggia, rimasto paralizzato nella parte delle zampe posteriori per una lesione al midollo.

Tuttavia, le due notizie incoraggianti, stridono con il ritrovamento, sempre a Foggia, di sette cuccioli di circa 30 giorni abbandonati in un cartone: "L'involuzione della specie umana, non c'è bisogno di aggiungere altro".

