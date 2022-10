Seminario tecnico 'Edilizia sostenibile'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Gelsomino Edilizia, azienda presente da oltre 30 anni sul territorio foggiano, ha organizzato un seminario tecnico sul tema 'Edilizia Sostenibile'. Il seminario si terrà sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 8,30 alle 13,30 presso la sede di Gelsomino Edilizia a Manfredonia.

Relatore del convegno sarà il prof. Arch. Franco Laner dell’Università Iuav di Venezia, pioniere dell’impiego del legno lamellare in Italia, che tratterà le nuove opportunità del costruire in legno, costruire in modo sostenibile, con attenzione al risparmio energetico, al confort abitativo e alla sicurezza antisismica. Il Prof. Franco Laner è un architetto italiano, pioniere dell'impiego del legno lamellare in Italia. Professore ordinario di Tecnologia dell’architettura all’Università IUAV, è autore di numerose pubblicazioni e libri.

Ha progettato diverse strutture di legno, come la ricostruzione del teatro La Fenice. La presenza del Prof. Franco Laner è stata fortemente voluta da Roberto Gelsomino, amministratore unico di Gelsomino Edilizia, il quale crede fortemente nell’evoluzione del mercato in un’edilizia di qualità. La crescente attenzione su tematiche ambientali pone la bioedilizia al centro delle modalità di progettazione, costruzione e gestione di un edificio. In particolare, quelli in legno sono edifici con microclima stabile e controllato, sicuri in caso di sismi o incendi. Questi benefici non vanno a scapito dell’estetica e della bellezza architettonica della costruzione che vengono conservate ed esaltate. Il Seminario tecnico è patrocinato dai Collegi dei Geometri di Foggia, Lucera e Bat, dall’Ordine degli Architetti Ppc Foggia e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.

Ai professionisti iscritti agli Ordini Professionali che parteciperanno al seminario, verranno rilasciati crediti formativi professionali. L’evento proseguirà per tutta la mattinata con altri interventi sulle tecnologie di complemento al legno, come le unioni metalliche e materiali ad alte prestazioni energetiche. Si concluderà la giornata con la presentazione della sagomazione del ferro con macchine a controllo numerico. La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione sul sito www.gelsominoedilizia.com.