Yoga al museo: i bambini foggiani imitano gli animali per ritrovare il benessere psico-fisico

Essere un gatto selvatico che gironzola per la Foresta Umbra o un anemone di mare che si lascia cullare dalle correnti marine. Il potere dello yoga è anche questo. Soprattutto se lo si pratica fra le meraviglie custodite in un museo di storia naturale, come è accaduto in quello di Foggia in occasione dell’International Museum Day del 18 maggio.

Merito del progetto ‘Bio-diversi’ che ha coinvolto gli alunni dell’istituto comprensivo ‘Dante Alighieri’ in un percorso di benessere psico-fisico legato alla natura. Con un’insegnante di yoga, si sono cimentati nel taijiquan nello stile Chen, una nobile arte marziale cinese ispirata all’osservazione della natura e ai movimenti degli animali. Attraverso le posizioni dello yoga, bambini e bambine si sono immedesimati in alcuni animali e, complici le diverse stanze del museo, hanno vissuto un’esperienza immersiva nei diversi habitat.

“Si tratta di un percorso – ha spiegato Daniela Danza, insegnante di yoga ed esperta di ‘Mira’, l’aps che con il polo regionale bibliomuseale di Foggia ha ideato il progetto – che porta ad aprirsi a nuove possibilità di percezione e di inclusione. I bambini entrano in sinergia con gli altri e con la natura, merito anche della location. E’ un processo fondamentale, soprattutto alla luce di quanto ci è successo negli ultimi anni: siamo sempre più connessi digitalmente, ma meno con l’ambiente naturale che è, invece, ciò che ci rappresenta”.

Alla luce di ciò, è chiaro che il museo di storia naturale diventa l’ambiente ideale per ricreare questa connessione e ripristinare quel legame antico e indissolubile che esiste tra uomo e natura. “Eravamo alla ricerca di un’attività che mettesse in collegamento psico-fisico l’uomo con la natura visto il tema dell’edizione di quest’anno (musei, sostenibilità, benessere, ndr), e la scelta dello yoga ci è sembrata la più adatta” ha aggiunto Silvia Di Lella, naturalista etologa di ‘Mira’.

Ma come l’hanno presa i ragazzi? “Erano curiosi di provare una cosa del tutto nuova – ha raccontato Carla Campanella, insegnante della ‘Dante Alighieri’ – e ho visto un’attenta partecipazione da parte di tutti. Con la giornata di oggi, qui al museo, abbiamo voluto anche far capire loro che non dobbiamo andare lontano per trovare la bellezza. Cominciamo il nostro percorso verso il benessere con l’amare e il rispettare quello che abbiamo”.