Dietro la ‘scena del crimine’: interesse a ‘Orienta Puglia’ per le simulazioni della polizia scientifica

Gli studenti di Foggia e provincia sempre più affascinati dal mondo delle investigazioni scientifiche. La tendenza, già rilevata in passato con il boom di iscrizioni per i corsi Unifg in Criminologia e Scienze Investigative, è stata confermata dall’interesse suscitato dalla presenza, nel Padiglione 71 del Quartiere Fieristico di Foggia per ‘Orienta Puglia- Aster Puglia’, di uno stand della polizia scientifica. Tantissime le domande, gli interrogativi e i quesiti posto agli operatori durante la prima giornata dell’evento, organizzato per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori al fine di entrare in contatto diretto con le più importanti istituzioni del territorio nazionale (qui i particolari).

La manifestazione (che proseguirà per tutta la giornata di oggi, 12 ottobre, e quella di domani, 13 ottobre), infatti, vede la presenza - tra gli altri - della Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Concorsi della Questura di Foggia, con gli uomini della polizia scientifica e i colleghi della polizia postale. Gli studenti hanno potuto ad una dimostrazione simulata delle attività che gli operatori svolgono sulla scena dei crimine (il sopralluogo, la rilevazione delle eventuali impronte digitali e dei campioni biologici) e conoscere gli strumenti a disposizione della polizia postale per la repressione dei reati legati all’utilizzo dei mezzi di comunicazione.

“I giovani hanno una gran sete di legalità e vogliono sapere come si accede alla polizia scientifica”, spiega l’ispettore Michele Lorusso. “Una polizia scientifica che si sta sempre più evolvendo abbracciando nuovi orizzonti con la svolta che è stata quella del Dna, del biologico”. Domande e consigli inerenti anche la coerenza degli studi universitari, “soprattutto per l’acquisizione di una forma mentis che permetterà ai futuri colleghi di interagire meglio con la scena del crimine”, puntualizza il collega Gaetano Mallardo.

Presenti anche gli atleti delle Fiamme Oro (Martina Criscio per il la Scherma, Joseph Davide Natulli per il nuoto, Vincenzo Picardi per il pugilato), tra cui Giuseppe Maddaloni – ‘L’oro di Scampia’ -, judoka italiano e campione olimpico che, in una terra difficile come Scampìa, nel napoletano, ha saputo coniugare i valori dello sport con quelli della legalità: “Rispondiamo a tante domande e questo vu ol dire che i giovai hanno voglia di conoscere e di fare, e il messaggio è quello di dare il massimo sia nello studio che nello sport. E’ fondamentale che si abbia fame, sia di vittoria che di cultura” conclude..

