A Casa Sollievo suona la 'campanella' per Asia: "Grazie per avermi aiutata a guarire"

Suona la ‘campanella della guarigione’ per Asia, che segna la fine delle terapie nel reparto di Pediatria oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza, soglia varcata per la prima volta nel settembre 2021. In una calda giornata d’estate, tra gli applausi e i sorrisi di mamma e papà e di tutto il personale di reparto, Asia ha festeggiato la sua vittoria: “Grazie per avermi curata, grazie per avermi aiutata a guarire”, ha spiegata la ragazza emozionata. Il suono della campanella, seguito dagli abbracci con i medici, restituisce la ragazza alla sua giovanissima vita da vivere a pieno.

