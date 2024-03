Uso consapevole del denaro, l'istituto Catalano-Moscati pioniere del progetto di formazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

'Con denaro...attenti e consapevoli', questo è il titolo del percorso di formazione della scuola presentato in conferenza stampa il 14 marzo, presso l’Auditorium dell’Istituto ‘Catalano-Moscati’ e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria 'Moscati' e della primaria 'Catalano'.

Il tema, che rientra nel programma comunale ‘Cento giorni per la legalità’, è stato enfatizzato anche con la partecipazione all’evento delle massime cariche istituzionali cittadine, della sindaca, dott.ssa Maria Aida Episcopo e dell’assessore Legalità e Sicurezza, dott. Giulio De Santis, e dei referenti dell’associazione Unigesns, R. Minchillo, R.F. Maizzi, R. Mancini e G. Nocerino.

La sindaca, sempre presente nelle progettualità che rientrano nella tematica della legalità, è intervenuta in collegamento on line per testimoniare la collaborazione fattiva e costruttiva tra la scuola 'Catalano-Moscati' e le istituzioni. Ha apprezzato le opportunità continue e costanti che questa scuola offre agli studenti fin dalla tenera età all'interno di una comunità che dà messaggi costruttivi di sicurezza, trasparenza, legalità, anticorruzione. Ha inviato messaggi di vicinanza e supporto affermando che l’istituto, sempre attivo, “dimostra quotidianamente forti potenzialità e una fattività concreta nell’ attuare molteplici progetti e iniziative non solo territoriali ma anche di respiro regionale e nazionale”.

L’assessore Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, con la sua presenza ha testimoniato l’importanza del promuovere la cultura della legalità che è una componente indispensabile e irrinunciabile per un corretto e armonico sviluppo di tutta la comunità e, l’attenzione data dall’Istituto ‘Catalano-Moscati’ a questa tematica, merita notevole risonanza sul territorio. di una società che fiorisce rigogliosa. La Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella lo Surdo, ha evidenziato l’identità di una scuola aperta al mondo dell’associazionismo che permette di immettere gli studenti nel tessuto sociale territoriale come cittadini attivi e consapevoli, capaci di partecipare pienamente al corretto stile di vita nella trasparenza e nella legalità. I relatori dell’UNIGENS, R. Minchillo, R.F. Maizzi, R. Mancini e G. Nocerino sono intervenuti per spiegare il compito dei volontari dell’associazione che si occupano di collaborare con le scuole per far comprendere l’importanza dell’uso consapevole del denaro e dell’attenzione al risparmio. E per delineare il progetto nei dettagli pratici e concreti.