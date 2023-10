Torna la sesta edizione di 'Piccoli Giornalisti crescono'

Torna ‘Piccoli Giornalisti crescono’, il concorso per cronisti in erba dell’Istituto Blaise Pascal di Foggia. Giunto alla sesta edizione, il premio che fa capo al giornale scolastico ‘ilSottosopra’ anche quest’anno sarà rivolto a studenti e studentesse delle terze classi delle scuole medie della Capitanata per avvicinarli al giornalismo e alla meravigliosa arte del raccontare gli eventi locali e del mondo.

Anche in questa sesta edizione il premio avrà una scadenza mensile e i migliori articoli inviati alla redazione del giornale ilSottosopra saranno premiati da una giuria. Tutti gli articoli mensili vincitori parteciperanno ad una ulteriore selezione per stabilire il vincitore dell’anno scolastico 2023/2024. Per l’assegnazione del premio finale a votare saranno sia la giuria tecnica che i lettori che potranno esprimere la preferenza via web. Nel frattempo gli aspirant giornalisti potranno cimentarsi con il tema del mese di novembre che è “Qui si sta consumando una catastrofe nel silenzio dell'Europa e del mondo” che prevede una intervista immaginaria “per far sentire la voce di chi oggi non ce l'ha, per far conoscere al mondo il dolore degli innocenti”.

Il concorso è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta, UBIK di Foggia e da La Città del Cinema. Da quest’anno, vede anche la collaborazione della Biblioteca ‘La Magna Capitana’ e dell’associazione ACIF ‘Ensemble’ di Foggia.