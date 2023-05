Gli 'eroi senza tempo' della Pascoli vincono un contest dell'Università di Foggia

Si chiama ‘Eroi senza tempo’ ed è il progetto grafico ideato dagli alunni della scuola secondaria dell'istituto comprensivo ‘Santa Chiara-Pascoli-Altamura’ di Foggia che ha vinto il contest ‘Una bussola per la legalità: idee e suggerimenti per azioni di contrasto alla illegalità diffusa nella nostra provincia’ dell’Università degli Studi del capoluogo dauno. Menzione speciale, invece, per l’elaborato della scuola primaria.

Gli studenti saranno premiati dal Rettore dell’Università, in occasione del “Festival per la Ricerca e l’Innovazione” che si celebrerà nella settimana dal 23 al 27 maggio e riceveranno ciascuno un assegno di duemila euro che sarà destinato all’acquisizione di strumenti e materiali didattici.

Ispirandosi all’artista Andy Warhol, ‘Eroi senza tempo’ è un omaggio ad alcune figure della storia locale che si sono distinte per la propria arte, il coraggio, la determinazione e il sacrificio e che sono state scelte direttamente dagli studenti. Si tratta di Federico II, Marina Mazzei, Francesco Marcone, Paolo Borsellino, Daniela Marcone, Nicola Ciuffreda, Giovanni Panunzio, Hyso Telharaj, Stella Costa e Mario Nero. Per realizzare i volti (corredati da messaggi) sono state usate delle app che hanno permesso di rendere le foto simili ai comics.

È stata l’Accademia di Belle Arti ad individuare l’elaborato vincitore di questo contest che fa parte del progetto ‘La città che vorrei - una bussola per la legalità - le arti e il pensiero per arginare la violenza in Capitanata’ con il quale l’Ateneo di Foggia ha partecipato e vinto un bando del MIUR finalizzato alla promozione della cultura della legalità, della condivisione dei principi costituzionali e dell'impegno contro le mafie e la violenza.