Tecnologia e innovazione all'istituto Marcelline

Le classi 5A e 5B dell’Istituto Marcelline di Foggia, si sono divertite in un percorso di apprendimento che ha integrato la storia e l’Educazione ai media digitali. Il maestro Lorenzo D’Ambrosio partendo dall’analisi della civiltà greca ha creato, insieme ai bambini, un percorso interattivo, fatto di programmazione - robotica educativa- , prove di verifica digitali e Q.R. Code appositamente creati.

Il contesto di gioco/apprendimento è stato per i nostri alunni altamente stimolante e l’intero percorso didattico è stato supportato dall’utilizzo di strumenti digitali, online e offline, che hanno portato i bambini ad essere costruttori attivi della propria conoscenza e contemporaneamente hanno sviluppato nuove competenze tecnologiche.

La tecnologia del Q.R. Code è stata utilizzata nell’intervento didattico grazie alla sua capacità di integrare elementi materiali con elementi virtuali sfociando nella cosiddetta “realtà aumentata”, ovvero un arricchimento della percezione che va oltre i cinque sensi, sfruttando informazioni e contenuti aggiunti dall'uomo attraverso mezzi elettronici e informatici, in particolare, per la creazione degli artefatti e ha contribuito a creare un “ambiente digitale” all’interno del quale si è concretizzato un apprendimento fatto di esperienze, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva.

Grazie al maestro Lorenzo D’Ambrosio per aver coinvolto i bambini in una esperienza per loro nuova e affascinante, alla professoressa Stefania Fréjaville per aver supportato il progetto e per aver realizzato graficamente l’ambiente storico/digitale all’interno del quale si è svolta l'attività e alla maestra Margherita Matrella per la collaborazione durante l’evento finale.