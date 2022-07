Maturità per la 4^ Q sperimentale, il Liceo Marconi è fiero: “Molti 100, studenti brillanti”

Primo importante traguardo per il liceo scientifico sperimentale quadriennale del Marconi di Foggia: i 24 studenti (8 ragazze e 16 ragazzi) della 4Q hanno concluso, nei giorni scorsi, gli esami di maturità con un risultato brillante: nove diplomati con 100, di cui tre con la lode, altri otto con voto superiore a 90.

Come in gran parte dei paesi europei, i ragazzi del quadriennale potranno così fare il loro primo passo all’università a 18 anni; alcuni di loro, anzi, la maggiore età non l’hanno ancora raggiunta. Come Marco e Antonio, entrambi di 17 anni, che hanno superato il test di Medicina al San Raffaele di Milano e sono tra le più giovani matricole di Italia. E poi c’è chi è entrato già a Ingegneria a Tor Vergata, chi invece con tre concorsi superati ora avrà persino la possibilità di scegliere. Soprattutto durante il colloquio orale, gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto competenze a tutto campo. Anche la presidente della commissione, prof.ssa Maria Bruna Fallucca, si è complimentata con i ragazzi e con il consiglio di classe per il lavoro svolto in questi anni, impostato su metodologie innovative e su una forte interdisciplinarietà.

Il corso sperimentale quadriennale è partito nell’anno scolastico 2018/2019, a seguito di un bando del Ministero dell’Istruzione. Innovazione metodologica, utilizzo delle tecnologie digitali, lavoro cooperativo, internazionalizzazione (insegnante madrelingua per 4 anni, insegnamento con metodologia Clil) sono gli elementi che hanno caratterizzato il percorso, nonostante la pandemia, “che sicuramente ci ha messi a dura prova, ci ha costretti a rivedere le nostre programmazioni iniziali - affermano i docenti del corso quadriennale - ma ha dato una forte spinta alla diffusione della didattica digitale grazie alla quale la classe non si è mai sentita lontana dalla scuola, disunita, disorientata”.

“Per noi il corso quadriennale - aggiungono - è una sfida a migliorare il nostro lavoro e oggi ci sentiamo di ringraziare questi ragazzi. Anche loro ci hanno insegnato qualcosa e siamo loro grati per le occasioni che ci hanno dato per crescere e migliorare”. E ora l’esperienza maturata continua, anzi raddoppia. “Il bando dello scorso anno - afferma la dirigente scolastica prof.ssa Piera Fattibene - ha confermato la sperimentazione presso il nostro liceo, autorizzando l’istituzione anche di un secondo corso quadriennale che avrà una curvatura scientifico-ambientale. Crediamo molto nelle potenzialità di questa sperimentazione che non solo consente agli studenti di maturare quelle soft skills richieste oggi dal mondo del lavoro, ma dà anche un forte input al nostro istituto in termini di innovazione delle metodologie, creatività, spirito di collaborazione nell’importante lavoro di formazione che la scuola quotidianamente svolge”.