L'Ipsia di San Marco in Lamis incontra l'eccellenza aziendale

Una grande opportunità e un’esperienza unica quella vissuta il 14 e il 15 marzo dagli studenti dell’indirizzo 'Manutenzione ed Assistenza Tecnica' dell’Istituto Professionale di San Marco in Lamis, che hanno incontrato nello stabilimento di Bari la 'Marelli Europe', azienda leader sul mercato mondiale e punto di riferimento per le case automobilistiche.

L’azienda ha aperto le porte ai ragazzi delle classi 3^AE e 5^AE, offrendo loro la possibilità di entrare nel suo cuore pulsante ed assistere concretamente alle varie fasi del processo di produzione di motori elettrici e componenti dei motori endotermici per partner come Ferrari, Maserati, Porsche, Harley Davidson, Stellantis, Volkswagen.

Il connubio scuola-impresa si è realizzato nell’ambito delle attività progettate per i 'Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento', attuando nel concreto una metodologia didattica integrata alla formazione in aula, che testimonia la grande attenzione posta dall’Iiss 'P.Giannone' nel correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Ciò ha permesso di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, consentendo loro di meglio comprenderne il funzionamento e orientare le scelte per il futuro con una maggiore consapevolezza. Il percorso, ulteriormente articolato in moduli di formazione a cura della 'Randstad', l’agenzia internazionale del lavoro, si è concluso ieri, 17 marzo, con la soddisfazione degli alunni coinvolti, dei docenti delle classi partecipanti e del dirigente scolastico Costanzo Cascavilla, che insieme hanno accolto e sostenuto il progetto proposto dalla prof.ssa Maria Martino. "Un particolare ringraziamento va al dott. Antonio D’Amelio, HR Manager Marelli, all’ing. Razzano Alessandro, Plant Manager Electric Powertrain, all’ing. Giusarma Sesto, Plant Manager Powertrain, ai loro teams e a tutti i dipendenti dello stabilimento di Bari per la professionalità, la cordialità, la disponibilità e l’accoglienza riservata agli alunni e alla rappresentanza dell’Iiss 'P. Giannone' di San Marco in Lamis".