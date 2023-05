Plogging a Manfredonia: scuole e associazioni raccolgono 21 kg di rifiuti in spiaggia

Questa mattina erano circa una settantina i volontari impeganti nell’attività di plogging sulla spiaggia Castello di Manfredonia. Tra loro anche numerose associazioni locali e gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Giordani-De Sanctis’. In un'ora e mezza sono stati raccolti 21 kg di rifiuti che sono stati differenziati nei principali materiali (carta, plastica, vetro e metalli) e avviati a riciclo, risparmiando l'immissione in atmosfera di 27 kg di CO2 equivalente.

La manifestazione fa parte del progetto M.A.R.E. (ideato dal ‘Centro Velico Caprera’ in collaborazione con ‘One Ocean Foundation’ e sostenuto da ‘Sorgenia’ con il patrocinio del comuna di Manfredonia) che si prefigge l'obiettivo di monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.

"Iniziative come questa – ha commentato Rossana Bianco, Responsabile marketing strategico di ‘Sorgenia’ – sono indispensabili per sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sulla necessità di prendersi cura del pianeta in cui viviamo. A Manfredonia abbiamo registrato una grande partecipezione, anche di ragazzi molto giovani, a dimostrazione del fatto che solo unendo gli sforzi di tutti si possono raggiungere risultati concreti".