Le scuole foggiane protagoniste nella Settimana del verde urbano: 100 alberi piantati in città

Anche quest’anno Il Circolo ‘Gaia’ di Legambiente Foggia con la collaborazione ed il supporto tecnico dell'Arif - Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali sez. di Foggia e dell'università di Agraria di ed è stata preceduta Foggia ha organizzato ‘La settimana del verde urbano 2022 – Festa dell’albero- un albero per amico’. La campagna si è svolta da Lunedì 21 novembre a Sabato 26 novembre, che è stata preceduta da incontri dei formatori di Legambiente con tutte le classi coinvolte ed è stata dedicata al contributo che gli alberi danno nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. Piantare un albero è stato un gesto fondamentale per esprimere la volontà di prendersi cura del nostro pianeta. Il verde è un bene comune anche se molti vedono gli alberi come un pericolo (alberofobia), quando il vero pericolo è l’uomo. Nell’era Covid il valore del verde urbano rispetto ad altre priorità (viabilità e infrastrutture) ha evidenziato una crescita del valore sociale e delle funzioni ricreative e sanitarie della frequentazione delle aree verdi ed un incremento dell'interesse verso specifici valori ambientali in città. Ricordando che Foggia possiede 9 alberi per ogni 100 abitanti ed il Verde fruibile in città è di 9,2 mq/abitante come evidenziato da Ecosistema Urbano di Legambiente.

Un solo albero può compensare la produzione di 700Kg. Di Co2, pertanto piantare un albero è un gesto fondamentale per esprimere la volontà di prendersi cura del nostro pianeta. Gli alberi in città e non solo equilibrano e mitigano gli effetti di degrado, di inquinamento e di impatto ambientale prodotto dalle attività e dalle costruzioni dell'uomo, regolando il microclima e arricchendo le biodiversità e svolgono anche una funzione estetica in quanto impreziosiscono il volto delle città diventando un vero e proprio arredo urbano la cui presenza diventa fondamentale per mantenere l'equilibrio uomo e ambiente anche dal punto di vista visivo. La necessità di incrementare il verde urbano ed il numero di alberi in città è legittimato dalla lotta ai cambiamenti climatici che vedono già oggi un anticipo di 15 giorni dei tempi di fioritura negli ultimi 30 anni, l’Incremento isola di calore in città e l’aumento dei morti per eccessi termici. Alla settimana della piantumazione hanno partecipato oltre 1500 alunni delle scuole della città a partire da: C.P.I.A.1 -Foggia, XII Circolo Didattico G. Leopardi, Istit. Comp. De Amicis-Pio XII, Istit. Comp. Alfieri – Garibaldi- plesso Garibaldi, Istit. Comp. Alighieri - Plesso Cartiera - Rione Diaz, Istit. Comp. Da Feltre-Zingarelli Plesso Ordona Sud, Circolo Didattico San Pio X – Infanzia Via Ferrante Aporti, Circolo Didattico. San Pio X - Scuola Primaria, Istit. Comp."Da Feltre-Zingarelli Plesso San Lorenzo” Istit. Comp. Da Feltre-Zingarelli Plesso Vittorino da Feltre, Circolo Didattico San Giovanni Bosco, Scuola Secondaria Di Primo Grado Bovio, Itet Blaise Pascal, Circolo Didattico San Giovanni Bosco, Itt "Altamura - Da Vinci’ e Scuola primaria del Piccolo Seminario Maria De Prospero Ist. Delle Suore Oblate Del Sacro Cuore di Gesù.

Questi alunni hanno piantato circa 100 amici alberi contribuendo così a cercare di mitigare l’inquinamento atmosferico e a contrastare il cambiamento climatico. Affidiamo ai cittadini la cura, la tutela di quello che è utile, soprattutto all'intera comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, docenti e dirigenti e complimenti ai Docenti che si sono impegnati tantissimo per la riuscita dell'azione educativa da parte dei formatori del circolo Gaia di Legambiente