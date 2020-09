"Hanno paura del virus". Alunni delle Tremiti non vogliono andare a scuola a Termoli. Sindaco chiede classe unica

La riapertura delle scuole alle Isole Tremiti non hai mai rappresentanto un problema, anche perché ormai da 15 anni gli alunni si recano a Termoli. C'è un però, pare che quest'anno, per via del coronavirus e per evitare il rischio contagio e che il contagio colpisca anche le Diomedee, gli studenti non ci vogliano andare.

All'Adnkronos il sindaco Antonio Fentini non nasconde un pizzico di amarezza: "20 giorni fa ho inviato una richiesta di apertura al provveditorato di Foggia per avere una classe unica qui e aspetto una risposta. Spero che la scuola possa aprire, anche in ritardo.