Scuola accoglie i bambini del ghetto: la biblioteca porta i nomi dei fratellini morti in un incendio

Questa mattina presso l’auditorium della scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo I di Stornara, si è svolta l’inaugurazione della biblioteca scolastica intitolata a Binca e Hristo, fratelli di due e quattro anni morti il 17 dicembre del 2021 a causa di un incendio sviluppatosi nel campo nomadi cittadino.

L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica prof.ssa Matilde Iaccarino, segna non solo l’istituzione di un servizio fondamentale per la comunità studentesca, ma anche la realizzazione di quella che è, a tutti gli effetti, l’unica biblioteca presente sul territorio comunale.

In questo modo l’Istituto accentua, ancor di più, il proprio ruolo di polo culturale per tutta la comunità cittadina.

Nel corso della manifestazione, la dirigente scolastica ha puntato l’attenzione sul valore fortemente simbolico della scelta di dedicare la biblioteca alle sfortunate vittime del rogo del dicembre 2021. La scuola di Stornara conta una popolazione studentesca caratterizzata dalla presenza di alunni stranieri che provengono dallo stesso contesto socio-culturale delle due povere vittime.

Quello di Stornara, infatti, è uno dei più grandi insediamenti abitativi della zona, noto come ‘ghetto’, che conta la presenza di circa mille persone, prevalentemente cittadini bulgari e romeni. La dirigente scolastica ha aperto la scuola a tutti coloro che, in età scolare, si trovano a vivere in questo luogo e che spesso, per ragioni diverse, non accedono al mondo dell’istruzione tout-court.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Stornara Roberto Nigro e l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Brigida Andreano perché la biblioteca è stata frutto del lavoro cooperativo tra le istituzioni e la scuola.

Il confronto e la sinergia tra queste due realtà, che hanno attivato un proficuo dialogo, viene quotidianamente espresso anche nella lotta alla dispersione scolastica esplicita che caratterizza il territorio.

La giornata è stata arricchita dalla presenza del prof. Trifone Gargano, professore presso l’Università degli Studi di Bari, il quale ha condotto una riflessione sul valore del libro e della lettura accompagnando gli studenti, delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, in un viaggio avventuroso e affascinante alla scoperta delle esperienze umane e intellettuali di grandi autori della nostra letteratura.

Particolarmente emozionante è stato anche il racconto dell’esperienza fatta dallo street artist Paolo Di Cataldo il quale ha realizzato il murales dedicato a Birka e Christian. Il lavoro dell’artista è entrato a far parte del patrimonio artistico cittadino e del circuito dei murales grazie all’infaticabile e appassionata attività dell’associazione di promozione sociale StornaraLife che organizza e gestisce il festival di street art Stramurales a Stornara.