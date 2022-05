Cinquanta anni delle regioni: vince la scuola secondaria 'Dante Alighieri' di Lucera

In occasione del cinquantesimo anniversario di costituzione delle regioni, il ministero dell’istruzione, nel corso del precedente anno scolastico, ha indetto un concorso 'celebrazioni per i 50 anni delle regioni', per coinvolgere i ragazzi nel dibattito, ponendo la tematica in questione alla loro attenzione, attribuendo valore allo sguardo dei più giovani sulla realtà per realizzare un reciproco scambio di idee e considerazioni. Tale concorso, infatti, era rivolto agli studenti e alle studentesse frequentanti gli istituti scolastici di istruzione primaria, secondaria di I e II grado.

Nello specifico, gli studenti partecipanti alla competizione e frequentanti la scuola secondaria di primo grado potevano realizzare un componimento scritto, in prosa o versi, o un video o altro prodotto artistico sul tema 'unità nazionale e autonomie territoriali'. Più precisamente era possibile presentare due tipi di elaborato letterario: articoli, saggi, racconti, poesie e artistico: disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo multimediale come video, canzoni, podcast, spot.

Gli elaborati, presentati entro il 26 febbraio 2021, sono stati valutati dal direttore dell’U.S.R., che presiedeva un’apposita commissione, che ha avuto il compito di selezionare tre opere della scuola primaria, tre opere della scuola secondaria di I grado e tre opere per la scuola secondaria di II grado. Gli UU.SS.RR., poi, al termine dei lavori, hanno provveduto ad inoltrare, entro il 2 aprile 2021, gli elaborati selezionati al ministero dell’istruzione, che, a sua volta, ha trasmesso il tutto, per il tramite del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del consiglio dei ministri, al comitato promotore delle celebrazioni per il cinquantenario delle regioni. Quest’ultimo ha individuato i tre progetti vincitori uno per la primaria, uno per la secondaria di I grado e uno per la secondaria di II grado, per ciascuna regione, ritenuti di particolare valore rispetto ai temi oggetto del bando di concorso. Tra tutti gli elaborati in gara per la scuola secondaria di primo grado, quello che più si è distinto, per la regione Puglia, è stato quello realizzato dagli alunni della classe 3H (dello scorso anno scolastico) della scuola secondaria di primo grado 'Dante Alighieri', che sono stati guidati nella realizzazione del prodotto finale dalla professoressa Compagnone Annamaria, docente di lettere, attualmente in servizio presso un’altra istituzione scolastica.

Il prodotto e? stato apprezzato e premiato dal comitato promotore delle celebrazioni per l’elaborazione, l’idea simbolico-grafica, lo slogan, gli elementi decorativi, il disegno e la coloritura. La vincita ha fatto aggiudicare all’Istituto diretto dalla prof.ssa Chiechi Francesca, una somma di 3.000 euro, oltre alle congratulazioni della stessa Mariastella Gelmini per il coinvolgimento di giovani studenti in iniziative di rilievo, pur a fronte delle difficoltà organizzative del percorso scolastico legate all’emergenza da Covid-19.

In attesa della premiazione ufficiale che avverrà, a cura del ministero dell’istruzione, 'nel corso dell’evento conclusivo delle celebrazioni per i cinquant’anni delle regioni, organizzato dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali e le autonomie' (Art. 6 del bando del concorso 'celebrazioni per i 50 anni delle regioni' - anno scolastico 2020/2021), un ringraziamento speciale va rivolto alla docente prof.ssa Compagnone Anna Maria, a tutti gli alunni della classe la 3^ H della scuola secondaria di I grado 'Dante Alighieri' a.s. 2020/2021.