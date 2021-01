Il 'Petrarca Padre Pio' di San Severo punta a diventare 'Cambridge International School'

Una nuova opportunità per i ragazzi che si iscriveranno al 'Petrarca Padre Pio' di via Togliatti di San Severo, che potranno seguire materie di studio quali scienze, tecnologie storia e geografia in lingua inglese. “L’accreditamento – dichiara la dirigente scolastica Carmen dell’Oglio -, è il risultato di lungo processo di relazioni e verifiche da parte dell'Università di Cambridge che ha riscontrato il possesso di requisiti strutturali e professionali dell'Istituzione scolastica, abilitandola ad inserire nel normale corso di studi insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica”.

Secondo la dirigente scolastica che ha avviato il progetto, quindi, diventare Cambridge international school, ed in particolare 'Cambridge lower secondary', rappresenta una scelta educativa finalizzata all'arricchimento e al potenziamento dei contenuti e dei metodi che costituiscono il curricolo scolastico.

“È parte di un ampio programma di internazionalizzazione – aggiunge la dirigente scolastica -, posto all'interno del progetto educativo d’Istituto che si esplicita sia in ambito curricolare che extra-curricolare, in quanto propone l'offerta formativa del percorso Cambridge insieme ad un vasto programma di scambi culturali e di mobilità studentesche sviluppati nell'ambito del Programma Erasmus +”.

Infatti Cambridge lower secondary è un programma educativo per studenti dagli 11 ai 14 anni il cui piano di studi prevede la coesistenza di programmi italiani e di programmi inglesi per le seguenti materie: lingua inglese, scienze, tecnologia e global perspectives (storia e geografia). Pertanto gli alunni che si iscrivono alle classi Cambridge hanno l'opportunità di studiare la lingua inglese seguendo il programma e il metodo Cambridge con progression tests e checkpoint finali finalizzati all'accertamento delle competenze acquisite al termine di ogni anno scolastico. Inoltre l'insegnamento di alcune materie è potenziato dalla presenza del docente madrelingua in classe in orario antimeridiano.

“Diventare Cambridge international school – conclude la dirigente dell’Oglio -, è anche parte di un progetto di crescita per la città di San Severo. Infatti la scuola media Petrarca Padre Pio pioneristicamente intende avviare un nuovo scenario educativo in cui gli alunni possono costruire il proprio progetto di vita”.