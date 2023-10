Torna 'Scuola in Circolo', il progetto dell'aps Mira che porta i bambini al museo

Anche quest’anno c’è ‘Scuola in Circolo’ il progetto che vede come capofila ‘Mira aps’ tra i sessanta (solo 8 in Puglia) finanziati da ‘Impresa Sociale Con I Bambini’ attraverso il bando ‘Nuove Generazioni’. Attività scientifiche e ludiche, laboratori, spettacoli teatrali, percorsi di animazione della lettura, passeggiate culturali e naturalistiche nei prossimi mesi coinvolgeranno circa quattromila fra alunni e alunne di Foggia e provincia.

Tra le attività previste ci sarà il percorso ‘La Strada della Cultura’ che vedrà il centro storico di Foggia (con tappa al Museo del Territorio e a Palazzo della Dogana) protagonista di una passeggiata culturale alla scoperta della storia e architettura della città di Foggia. Per contrastare l’isolamento culturale e sociale, gli esperti di ‘Mira’ porteranno i musei a scuola con laboratori realizzati direttamente all’interno dei plessi scolastici.

Invece ‘Emozioni in Circolo’ a cura degli esperti della Cooperativa Louis Braille, ‘Teatro in Circolo’ con la Piccola Compagnia Impertinente aps, ‘Ricircolo di Musica’ a cura di ‘Spazio Baol aps’ e ‘Feste in Circolo’ con l’aps ‘Auxilium’ porteranno gli esperti direttamente nelle aule per giocare, vivere e scoprire emozioni con il teatro, la musica, le storie e i colori. Previste anche letture con gli esperti della biblioteca ‘La Magna Capitana’ e momenti di yoga all’interno dei musei per riconnettere i più piccoli alla natura.

Il team di lavoro è formato anche dal polo bibliomuseale della Regione Puglia, il 9° Circolo didattico Manzoni - Montessori, gli istituti foggiani ‘Dante Alighieri’, ‘Alfieri-Garibaldi’ (con il plesso di Borgo Mezzanone) e ‘Foscolo-Gabelli, l’istituto comprensivo ‘Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta’ di Manfredonia e il plesso di Zapponeta.