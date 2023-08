Pericolo scampato, la 'Alfieri-Garibaldi' avrà un dirigente scolastico

Arrivano buone notizie per l'istituto comprensivo 'Alfieri-Garibaldi'. La scuola di via Galliani avrà il suo dirigente scolastico. Lo ha annunciato Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia: "Ho appreso dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo la bella notizia che la scuola Alfieri-Garibaldi di Foggia torna ad essere considerata normodimensionata, avendone sempre avuto i requisiti, e pertanto avrà il suo dirigente scolastico e non subirà conseguenze gestionali confermando la totale indipendenza".

Il caso venne fuori circa un mese fa quando, per un errore dell'Amministrazione o per una mancata comunicazione sulla consistenza organica degli alunni, in seguito alla pubblicazione della mobilità la scuola non risultava normodimensionata (risultavano registrati 497 alunni), malgrado l'effettivo numero degli alunni fosse superiore al minimo (500) richiesto per garantirsi l'autonomia e quindi il diritto ad avere un proprio dirigente scolastico. Al caso si interessò il candidato sindaco che contattò proprio il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

A distanza di un mese, il rischio sembra scongiurato: “Abbiamo ottenuto la salvaguardia dell'indipendenza della scuola. Un piccolo risultato di fronte alle tante problematiche che vive la città. Lotteremo su ogni fronte per ottenere sempre attenzione e rispetto per questa città per troppo tempo abbandonata”, conclude Angiola.