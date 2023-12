School Day, il 'Lanza-Perugini' di Foggia alla Camera dei Deputati per l’evento dedicato al Debate

Entusiasmo tra le alunne e gli alunni del liceo 'Lanza-Perugini' di Foggia che il 19 dicembre hanno partecipato al “XX School Day Nazionale 2023 - Debate a Scuola”, organizzato a Roma presso la Camera dei Deputati. Il Liceo foggiano da quest’anno aderisce al 'World Schools Debate', importato e adattato dalla Rete italiana 'WeDebate', di cui fa parte. L’attività di Debate al 'Lanza-Perugini' è organizzata con incontri pomeridiani, extracurricolari, che mettono insieme alunni e alunne di classi diverse che parteciperanno, nel 2024, a tornei italiani e internazionali, in particolare al Campionato Nazionale Giovanile di Debate (organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia, sorta nel 2019) e alle Olimpiadi di Debate organizzate dalla Rete. Lo School Day è stato organizzato dall’Associazione Know K. CSR e ha rappresentato un’occasione unica di formazione, crescita e confronto tra esperti nazionali della formazione.

“Imparare a parlare, a esprimersi, a dialogare – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli - non significa soltanto sviluppare capacità di argomentazione, ma anche abilità nel trovare nuove idee. L’obiettivo dell’attività è quello di stimolare la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza. Si tratta di competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili soprattutto al di fuori della scuola, per sostenere un esame, per affrontare un colloquio di lavoro, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee”.

Il debate è già disciplina curriculare in molti Paesi nel mondo e in Italia si sta affermando come innovativa metodologia didattica, grazie alla capacità di supportare gli studenti nello sviluppo di importanti soft skills: flessibilità, lavoro in team, ragionamento, capacità di parlare in pubblico e molto altro. Un “gioco” didattico con struttura e regole precise, tanto da prevedere veri e propri tornei internazionali. Per superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di testi scritti. Nel corso del 'XX School Day Nazionale 2023 - Debate a Scuola' sono intervenuti Giovanni Biondi, Professore dell’Università Iul – pedagogia sperimentale; Matteo Giangrande, trainer, coach e giudice di Debate dal 2016 – Direttore della società Nazionale Debate Italia; Amanda Ferrario, dirigente scolastico dell’ITE Tosi di Busto Arsizio (MI) e presidente della rete di scuole italiane che adottano in via sperimentale il Debate metodologia di didattica sperimentale; Davide Casaleggio, esperto di architetture digitali per la partecipazione e il dibattito e Founder di Camelot; Enrica Sabatini, PhD in Scienze con specializzazione in tecnologie didattiche e ideatrice del progetto Camelot Debate e Anna Rita Venturino, training director.