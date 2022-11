"Cibi sgraditi nelle mense", monta la protesta dei genitori. Interviene il Comune: le ditte corrono ai ripari

Le mamme sanseveresi sul piede di guerra per il servizio mensa nelle scuole di San Severo, oggetto di numerose critiche per i ritardi e la qualità dei cibi erogati. Sotto accusa la società che si è aggiudicata l’appalto per sei anni del servizio mensa comunale. Sui social si sono presto diffuse foto fatte ad alcuni vassoi destinati agli alunni. Sul caso è intervenuto il movimento civico ‘Città futuro’, che attraverso il presidente Umberto Porrelli, ha sostenuto le rimostranze dei genitori. Secondo l’esponente del movimento civico, probabilmente, gran parte dei disagi derivano dal fatto che il centro cottura dei cibi per la mensa si trova a Lucera. Ma anche sui pasti andrebbe effettuato un controllo costante anche a campione. “Infatti, secondo quanto previsto dal bando vinto dalle società ‘Ladisa srl’ e ‘Gam Srl’ che in raggruppamento temporaneo di imprese si sono aggiudicate l’appalto per il servizio mensa, il centro cottura doveva essere attivato entro sei mesi dalla stipula del contratto, a San Severo presso la vecchia sede in via Tanaro, angolo via Tagliamento. Intanto i sei mesi sono abbondantemente scaduti ed il centro cottura si trova ancora a Lucera, con i disagi che sono sotto gli occhi di tutti”.

Nella giornata di ieri, intanto, una delegazione di genitori del circolo ‘De Amicis – Rodari’, ha partecipato a un incontro con l’assessora alle Politiche sociali Simona Venditti, il Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico Anna Maria Troiano, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio, il Consigliere Comunale Michele de Lilla, il personale docente con funzione di ‘referente mensa’ ins. Curci e ins. Totaro e due referenti della ditta di refezione scolastica ‘Ladisa S.p.a.’, il direttore operativo Cesare Pinto ed il referente di zona Alberto Bonfardino.

L’assessora Venditti ha garantito la massima attenzione nell’effettuare controlli sulla corretta esecuzione del servizio, affidato in appalto alla rete temporanea d’imprese Ladisa srl e Gam srl: “Tra l’altro, ben prima dell’azione messa in campo dai genitori, l’Ass. ai Servizi Sociali e le Istituzioni scolastiche avevano attivato un’azione di controllo attenta e sinergica. I controlli sul servizio si svolgono quotidianamente, sin dal primo giorno di avvio, grazie all’attività dell’Ufficio con due dipendenti che si recano presso i refettori scolastici per verificare la conformità del servizio al capitolato di gara e la gradevolezza del pasto per i bambini. I controlli – ha aggiunto la Venditti – si estendono successivamente con l’azione sinergica con le Scuole che inviano tempestivamente, ove necessario, una lettera di contestazione, illustrando il tipo di disservizio. Le note vengono poi tradotte, unitamente a quanto rilevato personalmente dai dipendenti comunali, in lettere di contestazione alle aziende affidatarie del servizio. Ho illustrato ai genitori le diverse contestazioni elevate alle aziende dimostrando un’attenzione ferma e serrata sul tema sia dell’Amministrazione Comunale che delle Scuole stesse”.

L’Assessore Venditti ha poi assunto l’impegno di convocare la commissione mensa, composta (anche) da rappresentanti dei docenti e dei genitori di tutte le scuole interessate, non appena tutte le Scuole avranno nominato i propri rappresentanti. Con la stessa, infatti, sarà possibile non solo intervenire sul menù per apportare le modifiche necessarie al fine di renderlo più gradevole ai bambini (purché nel rispetto delle regole di nutrizione e delle linee guida regioni), ma anche effettuare controlli congiunti dei pasti prodotti e serviti agli alunni. Il Direttore Operativo della Ditta Ladisa Cesare Pinto ha poi precisato ai genitori che le aziende hanno tutto l’interesse a risolvere i problemi evidenziati mediante le contestazioni e, visto il reiterarsi delle stesse, avevano già comunicato all’Amministrazione comunale la decisione di modificare la redistribuzione tra le due aziende dei compiti, compreso la produzione dei pasti non appena disponibile il Centro Cottura di San Severo che con ogni probabilità sarà attivo dal prossimo 21 novembre. In attesa, è stato assunto l’impegno di migliorare la gradevolezza del menù per i bambini in modo da restituire loro la serenità del convivio e, con esso, della socialità.