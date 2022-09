/ Via San Ten Alfredo de Palma

Erogazione dell'energia elettrica interrotta: chiudono due plessi scolastici

Ordinanza del Comune di San Severo che ha disposto la chiusura dei plessi scolastici 'Caracalla' e 'Via De Palma 2', siti in via De Palma per la giornata di lunedì 19 settembre