Gli studenti del 'Di Maggio' di San Giovanni protagonisti 'virtuali' al 'Job&Orienta' di Unioncamere

Non solo covid. L’emergenza sanitaria non blocca le attività degli studenti dell’indirizzo economico - It “Di Maggio” di San Giovanni Rotondo. I proff. Angela De Leo e Matteo Prioletti li portano virtualmente a Verona, al Job&Orienta di Unioncamere