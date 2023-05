San Giovanni Rotondo, gli alunni della “Melchionda-De Bonis” rifanno il look al parco

Ci saranno anche loro, gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Melchionda-De Bonis’ di San Giovanni Rotondo, fra i ‘progettisti’ che rifaranno il look allo spazio verde attiguo al centro polivalente ‘Emma Francavilla’ frequentato da persone diversamente abili e anziani.

L’area, infatti, a breve sarà oggetto di ‘RE.SP.I.R.O.’(Recupero Spazi Inclusivi, di Resilienza e Ospitalità), progetto di riqualificazione di ‘Legambiente’ finanziato dalla Regione Puglia attraverso ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’, e cofinanziato dal comune di San Giovanni Rotondo e ‘Coop. Atena’ che ha visto il coinvolgimento anche degli abitanti del quartiere e delle scuole. Fra queste ultime, la ‘Melchionda-De Bonis’ ha presentato un’idea che si è rivelata vincente.

Si tratta di tre spazi all’interno dei quali ci saranno vari percorsi. ‘Area della convivialità’, spazio nel quale le persone trascorreranno del tempo insieme per giocare, fare piccole attività e lavori; ‘Orto nostro’ dove la realizzazione di un orto, oltre a consentire la partecipazione degli abitanti del quartiere alla sua cura, permetterà agli ospiti del centro di compiere attività per facilitare l’autonomia; ‘Sensi e sensazioni’ che sarà un percorso per amplificare le sensazioni tattili.

Il plastico progettuale, inoltre, è stato presentato al concorso ‘La città che vorrei’ promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Università di Foggia, ed è stato premiato con la votazione ‘30 e lode’ durante il ‘Festival della ricerca e dell’innovazione’ organizzato dall’Università di Foggia “per il suo carattere multidisciplinare, creativo e innovativo”.