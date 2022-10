Robin, la robotica educativa inclusiva che prende in carico i minori a rischio e li riporta a scuola

Prendono il via questa mattina negli spazi del Cercat di Cerignola, le attività formative destinate alla comunità educante previste nell’ambito del progetto 'Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali', selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso da Escoop– European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce. I percorsi di formazione - del tutto gratuiti - sono rivolti ad educatori e youth workers, docenti/professori, genitori, operatori di Ets, cittadini e saranno focalizzati sul tema 'Discipline Stem & Robotica educativa', sullo sviluppo e l'utilizzo di ambienti di apprendimento inclusivi basati su tecnologie robotiche.

'Robin' infatti, ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.

Le attività formative, della durata di 80 ore (con modalità in presenza e a distanza), si svolgeranno lungo un calendario che va dal 24 ottobre al 15 novembre 2022 a Cerignola presso il Fab Lab Sociale sito al Cercat - Via Urbe (angolo via La Spezia). Le lezioni saranno tenute da esperti di Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie - di Roma, partner del progetto, calibrandole sulle competenze dei partecipanti. "Le attività formative mirano a costruire nei formandi competenze per una didattica su problemi e progetti reali, promuovendo attività con un forte riferimento alla creatività e alla progettualità innovativa, che sfruttino le tecnologie digitali per sviluppare nei minori anche relazioni significative con i pari e con gli adulti di riferimento" spiega Marco Sbarra, direttore di Escoop e coordinatore del progetto. Le attività formative, quindi, riguarderanno le conoscenze di base della robotica educativa, le tecniche di prototipazione e stampa 3D, arduino e raspberry, cenni di elettronica e linguaggi di programmazione, elaborazione di immagini e tecniche di visione artificiale e altri temi.

"I laboratori in cui si sperimenta la robotica educativa - come il Fab Lab Sociale del Cercat - sono ambienti nei quali si inserisce il fascino dell'artigiano in versione digitale, dei “maker” e dei “faber”, e che sviluppano negli utenti la consapevolezza che gli oggetti tecnologici si possono progettare e creare con le proprie mani e non solo essere subiti passivamente, perché è interagendo, sporcandosi le mani che ci si costruisce la propria esperienza d’apprendimento – prosegue Sbarra - . Sono luoghi e spazi, attrezzati e allestiti, atti a favorire le manifestazioni creative, tecniche, ma anche performance artistiche, in cui valorizzare il ruolo strategico dei nativi digitali all'interno della comunità e favorire lo sviluppo di una conoscenza strategica per lo sviluppo del territorio e del sistema Paese"