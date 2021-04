Si torna a scuola, tutti in classe dal 26 aprile: anche alle 'Superiori' ma non nelle zone rosse

Poche informazioni ma tanto quanto bastano per informare il mondo scolastico che dal 26 aprile riprenderà la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi nelle scuole superiori, ad eccezione di quelle regioni che si troveranno in quel momento in zona rossa (si attendono decisioni). La decisione è stata presa al termine della cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi e ribadita poco fa dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Il provvedimento dovrebbe valere anche per le università. Stando alle dichiarazioni della sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia rilasciate al Corriere.it, il 3 maggio dovrebbero tornare tutti in classe a prescindere dalla colorazione delle regioni