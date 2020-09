Istituto 'Grieco' di Torre di Lama: la Provincia stanzia 246mila euro per la ristrutturazione

Sono 246mila gli euro stanziati dall’ente Provincia per la ristrutturazione dell'istituto agrario "Ruggero Grieco" di Torre di Lama. Del progetto si è discusso nella mattina di oggi a Palazzo Dogana, alla presenza del presidente Nicola Gatta e dell’onorevole e vice presidente alla Commissione Bilancio, oltre che Commissario in agricoltura, Giorgio Lovecchio.

Sul rifacimento della scuola, lavora da tempo Lovecchio, che considera quanto mai positiva la ricostruzione dell’Istituto Agrario in un territorio fortemente votato all’agricoltura come quello di Capitanata. Quello che manca ora è la messa in gara che dovrebbe attuarsi in pochi mesi.

“Sono contento all’idea che un istituto scolastico importante, come quello situato in zona Arpinova Torre di Lama, torni alla sua funzione primaria, che è quella di insegnare”, ha detto l’on. Lovecchio. “Si tratta di un obiettivo per cui lavoro con passione da diverso tempo, e quello di oggi mi sembra un passo decisivo ed importante”.

A seguire, Nicola Gatta e Giorgio Lovecchio, predisporranno un incontro con il preside Michele Gramazio, per ascoltare la scuola e lavorare in concertazione.

Quella di Torre di Lama, è la storia di un istituto professionale agrario gravato da incuria e saccheggiamenti che ha vissuto tempi durissimi. Tempi che con la messa in atto dei lavori di rifacimento, dovrebbero trasformarsi in un lontano ricordo.