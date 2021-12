Scuola elementare sarà demolita e ricostruita: 3,2 milioni di euro per 10 nuove classi e una palestra

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Francesco Miglio, su proposta del vice Salvatore Margiotta e dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio, ha deliberato il 'Progetto di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con realizzazione di una nuova palestra di tipo A1 della scuola elementare 'Caracalla' di via De Palma 8. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica'.

“Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha partecipato all’avviso per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e piani annuali, candidando la scuola di I grado 'II Circolo Caracalla'. In riferimento all’intervento candidato, il nostro Comune si era impegnato ad aggiornare la proposta progettuale nel rispetto di quanto previsto e degli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal D.m. del 18.12.1975 e, conseguentemente, a ridurre il costo totale dell’intervento. L'aggiornamento consiste nella demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio scolastico ubicato in via De Palma. Il nuovo edificio scolastico ospiterà 10 classi di scuola primaria, più una palestra di tipo A1. La superficie totale dell’edificio sarà pari a 1.890, mentre il volume della palestra sarà di 2.160 mc. Nel rispetto della normativa si è, pertanto, proceduto alla rimodulazione dell’importo del finanziamento richiesto che oggi è pari a euro 3.267.000,00. Il nuovo edificio potrà assicurare nuove aule ed una nuova palestra in una zona densamente abitata della nostra città”.