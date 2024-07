Dal Gargano parte la richiesta di uno slittamento del calendario scolastico: “Si ripristini la riapertura a ottobre”

Dal Gargano, sulla scrivania della premier Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe Valditara arriva la richiesta di “riconsiderare la proposta dello slittamento nazionale del calendario scolastico”.

È firmata dal sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo.

L’istanza è motivata anche dalle “evidente conseguenze dei cambiamenti climatici, in ragione delle quali si prevede che, soprattutto nella seconda parte dell’estate, l’Italia possa essere interessata, più direttamente di altri Paesi europei, da ondate di calore piuttosto intense”.

La missiva, datata 16 luglio, è stata inviata, tra gli altri, anche all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e ad Anci Puglia.

Come noto, l’inizio dell’anno scolastico è fissato al 16 settembre. “Ancora una volta – osserva il sindaco D’Arenzo - si prende atto della tendenza dell'ultimo decennio di anticipare la data di inizio delle lezioni non solo a livello regionale ma anche nazionale. Nonostante i numerosi e sistematici tentativi, intrapresi già negli anni scorsi, di riportare la data dell'inizio dell'anno scolastico all’1 ottobre, non si è mai riusciti ad ottenere un'inversione di rotta. Non potrebbe essere questa l'occasione per riproporre una vera riflessione sul tema e per valutare un prolungamento della stagione estiva? L'idea dello slittamento nazionale del calendario scolastico dalle Alpi alla Sicilia permetterebbe, infatti, una seria destagionalizzazione dei flussi turistici, consentendo di prolungare il periodo lavorativo stagionale e di incentivare ulteriormente il turismo delle famiglie, sostenendo cosi in maniera significativa l'intero settore”.

Il sindaco di Peschici condivide e rilancia uno slogan coniato qualche tempo fa, ‘Più istruzione, più turismo’: “Più istruzione perché sebbene il calendario scolastico da approntare preveda lo stesso numero di giorni attuali, eviteremmo ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale le lezioni a settembre, quando le temperature al Sud sono ancora molto elevate – spiega D’Arenzo -. Più turismo perché molti stabilimenti balneari e tutto l'indotto del settore potrebbe godere di almeno altre due settimane utili, a maggior ragione laddove la Puglia diventasse, sul tema, la Regione apripista anche per il Nord”.

A Peschici, una circolare risalente al 9 luglio dell’istituto omnicomprensivo ‘Giuseppe Libetta’ aveva creato un certo scompiglio. Comunicava l’inizio delle lezioni già dal 9 settembre.

Ma il sindaco tranquillizza: la scuola non inizierà prima del 16 settembre, perché nella secondaria di primo grado a breve inizieranno i lavori per tre nuove aule. Nei prossimi giorni, sarà ufficializzata la nuova data.