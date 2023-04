Studenti del liceo Marconi di Foggia sempre più green

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche sabato 1° aprile i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno organizzato un intervento per l’ambiente con la classe 1QA (Quadriennio Ambientale) del Liceo Marconi, all’interno del progetto organizzato dalla prof.ssa Cocumazzi Barbara.

L’iniziativa ha visto i volontari e i ragazzi consueta raccolta dei rifiuti abbandonati nei pressi del loro Liceo, in via Danimarca. Il gruppo ha raccolto in totale più di 15 sacchi tra cui cartoni, plastica, bottiglie di vetro, lattine, taniche per liquidi, mozziconi e molto altro.

I ragazzi, sempre più partecipi ed entusiasti, si stanno impegnando a prendersi cura del loro ambiente.

Infatti, Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, ha ricordato loro le parole dell’autore L. Ron Hubbard che nella guida al buon senso La Via della Felicità suggerisce: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Per questo il progetto prevede ulteriori incontri, così da sensibilizzare i giovani sul rispetto ambientale e sul corretto smaltimento dei rifiuti. Così facendo Foggia potrà ritrovare la sua bellezza senza degrado.