Racchette in classe, oltre 100 studenti dell’istituto ‘Luigi Di Maggio’ agli Internazionali Bnl d'Italia

Oltre cento studenti dell’Istituto Tecnico ‘Luigi Di Maggio’ di San Giovanni Rotondo, nei giorni scorsi, hanno partecipato ad uno dei più importanti eventi sportivi dell’anno: gli Internazionali BNL di Tennis a Roma

Al Foro Italico hanno vissuto una giornata indimenticabile e hanno avuto l’opportunità incontrare da vicino campioni sportivi del calibro di Djokovic, Nadal, Zverev e Medvedev, ma anche migliaia di appassionati di tutte le età.

Il Dipartimento di Scienze Motorie anche quest’anno ha deciso di rinnovare il proprio impegno nella promozione di tutte quelle iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico degli studenti, riproponendo ‘Racchette in Classe’.

Si tratta di un progetto promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, pensato per far avvicinare giovani e ragazzi al tennis, uno sport in continua espansione grazie anche ai successi internazionali ottenuti negli ultimi anni da atleti italiani come Jannik Sinner.

Il progetto, sostenuto dal dirigente scolastico Rocco D’Avolio e coordinato dal prof. Giovanni Rubino, ha entusiasmato studenti e docenti e ha regato un’esperienza memorabile.